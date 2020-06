Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea o urmarește zilnic la televizor. Este extrem de indragita și apreciata si are o cariera de succes, dar nu știți ca Mirela Vaida este și o gospodina desavarșita! Ce a gațit vedete pentru sarbatoarea Rusaliillor!

- Florin Salam este unul dintre cei mai apreciați cantareți de manele de la noi, insa puțini iși aduc aminte de drama prin care a trecut in urma cu mai mulți ani. Aceasta și-a pierdut nevasta in urma unei boli grave, iar acum și-a refacut viața alaturi de Roxana Dobre cu care urmreaza sa se casatoreasca.

- Betty și Catalin Vișanescu le-au facut o surprinza mare fanilor! Cei doi și-au exprimat dragostea in public, printr-un cadru demn de indragostiți. Iata gestul care i-a emoționat pe admiratorii celebrului cuplu!

- Echipa Ph-online.ro ureaza cititorilor și colaboratorilor „PAȘTE FERICIT!”. Va dorim ca in aceste zile de sarbatoare sa aveți parte de liniște și dragoste alaturi de cei dragi. Lumina Invierii sa ne aduca sanatate, sa ne adune din nou impreuna, sa ne faca mai buni, mai iubitori, mai iertatori…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a adresat din nou romanilor vineri, spunand ca am intrat de cateva zile "in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus". ”Este o etapa pe care, prin masurile restrictive luate din vreme, am reușit sa o intarziem cat mai…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut, astazi, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. „Am intrat, de cateva zile, in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus. Este o etapa pe care, prin masurile restrictive luate din vreme, am reușit sa o…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut in urma cu putin timp la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Presedintele a facut un apel pentru romanii din diaspora ca-n acest an sa nu vina in Romania. Va prezentam in continuare textul declarației de presa: Dragi romani, Am intrat, de cateva…

- Felul in care ești nevoita sa-ți petreci zilele acestea te face sa te gandești mai mult la sanatatea ta și a celor dragi. Știrile despre modul in care virusul Covid-19 afecteaza mai grav persoanele cu boli preexistente te indeamna sa-ți reevaluezi stilul de viața și sa-ți faci un plan bine pus la punct…