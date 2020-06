Stiri pe aceeasi tema

- In prezent, Ioana este mult mai slaba si are o talie care se poate obtine doar cu dieta si mult sport. Fiica celebrului afacerist, din relatia pe care a avut-o cu egipteanca Sophie Ayad, are 22 de ani. Citeste si: Ioana Tiriac, petrecere de lux la Miami. Cum se distreaza fiica miliardarului Ion…

- Fiica lui Florin Salam se pregatește de unul dintre cele mai importante evenimente din viața fiului sau. Insa din cauza masurilor de restricție din țara, organizarea bate pasul pe loc iar Betty este iși dorește ca totul sa mearga ca pe roate.

- Betty și Catalin Vișanescu le-au facut o surprinza mare fanilor! Cei doi și-au exprimat dragostea in public, printr-un cadru demn de indragostiți. Iata gestul care i-a emoționat pe admiratorii celebrului cuplu!

- Dupa ce a lansat o piesa de senzație alaturi de tatal sau, Betty revine cu o veste bomba! Frumoasa artista a vorbit despre nunta. Iata ce a spus fiica lui Florin Salam despre fericitul eveniment!

- Betty, fiica lui Florin Salam, a oferit primele declarații dupa ce tatal ei a facut marele anunt: nunta cu Roxana Dobre, pentru „Showbiz Report”. Ce spune fiica artistului despre nunta dintre manelist si Roxana Dobre, dar și care este adevarul despre presupusa sarcina a brunetei?

- De ani buni Mugur Mihaescu face naveta intre Romania și Statele Unite ale Americii, dar și Marea Britanie unde studiaza fiica lui, Ivona. Pandemia COVID-19 l-a prins insa in State, acolo unde incearca sa-și faca izolarea mai frumoasa alaturi de soție și de fiica. Pentru a trece mai ușor peste aceasta…

- Florin Salam și fiica lui și-au surprins fanii cu prima lor piesa impreuna. Mesajul melodiei este unul profund, despre relația tata- fiica, iar in videoclip apar imagini cu Betty, de cand era un copil. Cei doi au avut și un mesaj pentru fanii lor. Piesa „Taticul meu, fetița mea” se afla, la nici o zi…

- Dupa ce ieri a lansat prima sa piesa alaturi de fiica lui, Florin Salam a avut parte de o lovitura puternica. Pagina sa de Instagram a fost furata, iar artistul a ramas fara toate fotografiile și toate filmarile de pana acum.