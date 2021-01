Betty face ce face și iar ajunge din nou in atenția internauților. Frumoasa cantareața a aratat inca o data ca poate renunța la inhibiții oricand dorește. Astfel, fiica lui Florin Salam a demonstrat ca este o mamica tanara, extrem de sexy, etalandu-și formele de invidiat in cel mai provocator decolteu. Iata cum s-a afișat soția lui Catalin Vișanescu in baie, in fața fanilor!