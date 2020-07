Stiri pe aceeasi tema

- Melania Trump a avut prima apariție publica, de la izbucnirea protestelor din Statele Unite. Prima Doamna a Americii a venit in fața camelor de filmat intr-o ținuta sombra, iar un moment șocant a venit atunci cand soțul ei a incercat sa o forțeze sa zambeasca pentru o ședința foto.

- Alina Ceușan, fosta concurenta de la Asia Express, și-a sarbatorit soțul in cadrul unei petreceri restranse, ce a fost organizata chiar in locuința lor, iar aceasta a fost in centrul atenției.