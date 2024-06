Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu creșterea preocuparilor legate de mediu și sustenabilitate, tot mai multe companii incearca sa atraga talente prin oferirea de beneficii ecologice. Unul dintre cele mai recente trenduri este includerea accesului la o mașina electrica ca parte a pachetului de beneficii pentru angajați. Conform…

- ​Marca americana Cadillac, parte a General Motors, a lansat un SUV electric in cateva piețe europene, un alt SUV va fi lansat in toamna, iar brand-ul vrea sa aduca noi modele și sa creasca numarul de țari in care este prezenta pana in 2030. Mașinile vor concura cu cele de la marcile germane premium.

- Președintele american, Joe Biden, a anunțat o noua serie de taxe vamale pentru importurile din China, majorand tarifele pentru unele produse precum mașini electrice, panouri solare, oțel și altele. Casa Alba a declarat ca aceste masuri, printre care se numara o taxa de 100% pentru mașinile electrice…

- Producatorul auto chinez BYD va lua in considerare construirea unei a doua fabrici de asamblare in Europa in 2025, a declarat joi directorul sau european Michael Shu, transmite Reuters, potrivit news.ro.

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Agerpres.

- Vlad Popescu Piedone, candidat la funcția de primar al Sectorului 5, vrea sa duca mai departe proiectele tatalui sau, Cristian Popescu Piedone, și spera sa obțina primul sau mandat de edil dupa alegerile locale din 9 iunie. Doar ca, spune deputatul Vlad Piedone, adversarii sai politici incearca sa ii…

- Una dintre cele mai puternice, dar si controversate voci din social media, Dana Budeanu, a postat recent un videoclip pe contul sau de Tik-Tok, in care isi exprima, in stilul caracteristic, opinia legata de masinile electrice.

- Conducatorii auto constata ca exista o mulțime de motive pentru a renunța la mașinile electrice, de la costuri de asigurare din ce in ce mai mari pana la degradarea bateriei și autonomia redusa in condiții de temperaturi scazute, relateaza inews.co.uk.