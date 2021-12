Betleem a găzduit slujba tradițională de Crăciun Clopotele bisericii au sunat sambata (25 decembrie) in Betleem, in timp ce zeci s-au adunat pentru o liturghie tradiționala redusa de Craciun. Patriarhul Latin al Ierusalimului, Arhiepiscopul Pierbattista Pizzaballa, a condus rugaciunile in vechea sala de rugaciune a Bisericii Nașterea Domnului, considerata de creștini a fi locul de naștere al lui Isus. Sarbatoarea a fost umbrita de intunericul COVID dupa decizia Israelului de a exclude calatorii straini pentru a incerca sa impiedice ca varianta Omicron sa se instaleze. Acest lucru a facut aproape imposibil pentru pelerini sa ajunga in orașul… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

