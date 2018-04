Betivul, sotia si cuvantul de alint Doi betivi mergeau pe drum, iar unul ii spune celuilalt: – Pariu pe o sticla de vin ca primul cuvant care mi-l va spune sotia, cand voi ajunge acasa, va fi «iepuras»? – Mai bine te-ai uita la tine, beat, murdar… ce iepuras? – Pariu? – Lasa ca o stiu eu pe nevasta-ta, o scorpie nu alta… – Pai faci pariu sau nu? – Bine, asa sa fie. Ajung la casa primului, iar acesta, cand sotia deschide usa: – Iepuraaas, noi am venit… – Iepuras?!? Betiv nenorocit ce esti, du-te sa nu te vad! Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

