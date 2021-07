Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali din Timisoara au aplicat in ultima saptamana amenzi de zeci de mii de lei pentru gestionarea ilegala a deseurilor, cele mai mari sanctiuni fiind date celor care transporta sau depoziteaza ilegal materiale rezultate din lucrari de constructie. Modul in care sunt gestionate…

- Modul in care sunt gestionate deșeurile din construcții, precum și impactul pe care acest aspect il are asupra mediului inconjurator a determinat organizarea de verificari in zonele in care se desfașoara șantiere in oraș. The post Polițiștii locali au dat amenzi uriase celor care gestioneaza unele santiere…

- Polițiștii locali din Sectorul 6 au dat, de la inceputul anului, amenzi de 68.000 de lei persoanelor care aruncau coji de seminte pe domeniul public, in special in Parcurile Marin Preda, Crangasi, Pacii, Timișoara, Gorjului si Drumul Taberei, relateaza Mediafax. Polițiștii locali din cadrul…

- Amenzi de peste 17.000 de lei pentru zeci de șoferi din Timișoara și Lugoj. Polițiștii timișeni au desfașurat o acțiune in timpul careia au prins zeci de conducatori auto care au trecut pe culoarea roșie a semaforului.

- Timișoara duce lipsa serioasa de locuri de parcare. Pe langa faptul ca nu avem suficiente asemenea locuri, unii timișoreni iși parcheaza cu lunile sau chiar cu anii mașinile vechi, defecte, pe care nu le mai folosesc in fața caselor sau a blocurilor. Reclamațiile la Poliția Locala nu inceteaza sa apara.…

- Incepand de astazi, polițiștii locali patruleaza pe doua roți pe malurile Canalului Bega, atat dimineața cat și dupa amiaza, in doua schimburi, de la ora 09.00 pana la ora 23.00. Potrivit reprezentanților instituției, principalele aspecte vizate sunt depistarea celor care „abuzeaza” de decibeli, o data…

- Zeci de voluntari de la Poliția Locala, Primaria Timișoara, RETIM, Direcția Apelor Banat, ADID Timiș, Brantner, Lets Do It Romania, dar și locuitori ai Timișoarei au luat parte, sambata, la acțiunea de ecologizare a malurilor și luciului de apa ale Canalului Bega. Astfel, peste 60 de persoane au strans…