Bețișoarele pentru urechi, tacâmurile și paiele, dispar de pe piață Guvernul va interzice, incepand de astazi, produsele din plastic de unica folosința, precum bețișoarele pentru urechi, tacamurile, farfuriile, paiele pentru bauturi sau recipientele pentru alimente fabricate din polistiren expandat. De asemenea, autoritațile publice vor fi obligate ca de la 1 ianuarie 2022 sa creeze un sistem public pentru colectarea separata a PET-urilor. Toate acestea sunt […] The post Bețișoarele pentru urechi, tacamurile și paiele, dispar de pe piața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

