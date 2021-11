Beți, dar la volan Doi barbați, din Huedin și Cluj-Napoca, sunt cercetați penal dupa ce au condus autovehicule, pe drumurile publice din județul Cluj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. La data de 10 noiembrie, in jurul orei 16.20, un conducator auto care se deplasa pe raza orașului Huedin a fost oprit pentru un control de polițiștii orașului Huedin. Fiind testat cu aparatul etilotest, barbatului in varsta de 66 de ani, din comuna Calațele i-a rezultat o concentrație de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma celor constatate, conducatorului auto i-au fost recoltate probe biologice la o unitate medicala… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

