- Sepsi Sf. Gheorghe și Universitatea Cluj se vor infrunta miercuri, de la ora 20:30, in finala Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Finala Cupei Romaniei se joaca pe noua arena din Sibiu;Sepsi este deținatoarea Cupei, fiind…

- Ne place fotbalul și ne plac surprizele, așa ca te așteptam la finala Cupei Romaniei Betano cu multa distracție, pentru ca e Fun sa fii Fan! Spectacolul va fi total, cu evenimente pregatite de sponsorul principal al competiției, Betano, pe paginile sale de Facebook și Youtube, dar și pe stadion! Ai…

- Miercuri: Finala Cupei Romaniei la fotbal pe Stadionul Municipal din Sibiu. „U” Cluj – Sepsi Sfantu Gheorghe Finala Cupei Romaniei la fotbal va avea loc miercuri, 24 mai, pe noul Stadion Municipal din Sibiu. Actorii principali al acestui ultim act al competiției sunt doua echipe din Ardeal, „Universitatea”…

- U Cluj a invins-o pe UTA, scor 1-0, și o va infrunta pe Sepsi Sf. Gheorghe in finala Cupei Romaniei Betano. Cele doua echipe de tradiție din Ardeal au inceput din perspective diferite meciul pentru al doilea loc in finala Cupei. „Studenții” sunt liniștiți in campionat, fiind scapați de presiunea nisipurilor…

- FOTO: „U” Cluj – calificare in finala Cupei Romaniei, dupa victoria cu UTA Arad! Alba, 3 reprezentanți in ultimul act de la Sibiu „U Cluj” – „simbolul unor inimi romanești” – s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins UTA Arad, intr-un duel ce a avut pe gazon 3 fotbaliști din Alba. Adversara…

- Opt echipe au ramas in cursa pentru caștigarea trofeului in Cupa Romaniei Betano, meciurile din faza sferturilor de finala urmand a se disputa marți, miercuri și joi intr-o singura manșa. Dintre cele opt echipe ajunse in sferturile de finala in actualul sezon din Cupa Romaniei doar doua au incheiat…

- FC Hermannstadt-U Craiova 1948 și FCSB-Sepsi Sf.Gheorghe sunt meciurile din Superliga de fotbal care se vor desfașura duminica. Ambele partide fac parte din etapa a 30-a, ultima din sezonul regular, și au importanța pentru calificarea in play-off.