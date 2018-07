Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iași și soția lui au fost condamnați la inchisoare cu suspendare pentru ca au batut o colega de serviciu a femeii. Agresorii au fost obligați de judecatori și la plata unor daune victimei, in valoare de 15.000 de lei. Decizia Curții de Apel Iași este definitiva, astfel ca cele doua persoane…

- "Cercetarile au fost efectuate de echipa arheologica a institutului, alcatuita din specialisti angajati si colaboratori. In teren s-a conlucrat cu procurorul militar de caz, cu politisti criminalisti si cu medici legisti. Actiunea s-a desfasurat in colaborare cu Televiziunea Romana, avand aprobarea…

- Fostul presedinte Traian Basescu a anuntat, ieri, faptul ca fiica sa cea mica, Elena, va naste, cel mai probabil la inceputul lunii viitoare, fara a da detalii legat de numele ales pentru nepoata lui.

- Constantin si Elena. Sfinții Împarați Constantin și Elena sunt sarbatoriți pe data de 21 mai 2018, atât de bisericile ortodoxe, cât și de cele catolice. Traditii de Sf. Constantin si Elena 2018.

- FELICITARI SF. CONSTANTIN SI ELENA: Din totalul celor 1,8 milioane de romani care isi aniverseaza ziua onomastica pe 21 mai, aproximativ 1,1 milioane sunt femei si 640.000 sunt barbati. Dintre femei, circa 880.000 de femei poarta numele de Elena, in timp ce peste 124.000 se numesc Ileana. Cei…

- In Sala de festivitați au fost vineri absolvenți ai Colegiului „Loga” de toate varstele, de la cei care acum termina clasa a XII-a pana la cei trecuți prin viața, care și-au amintit de anii de liceu. Oficialitați ale Timișoarei și Timișului, absolvenți de Loga sau nu, au venit sa marcheze…

- [caption id="attachment_40795" align="alignleft" width="225"] Uniforma școlara de pana in 1990[/caption] In ultimul timp, se vorbește tot mai insistent despre uniforma școlara pentru elevi și folosirea telefoanelor mobile in școala. Sunt chestionați elevi, parinți, cadre didactice. Noi i-am chestionat…

- Mihaița, baiatul lui Nelu Ploieșteanu a incetat din viața azi-noapte. Baiatul era crescut de fosta soție a lui Nelu Ploieșteanu, Elena. Mihaița avea 28 de ani și era țintuit la pat de mai bine de 20 de ani.