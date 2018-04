BET, la un nou maxim al ultimilor 11 ani Astfel, BET, care arata evolutia celor mai lichide 13 companii, a urcat cu 0,14% peste nivelul la care a inchis joi, potrivit Agerpres. Totodata, indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a crescut cu 0,11%, indicele BET-FI al SIF-urilor a inregistrat o apreciere de 0,32%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, era in urcare cu 0,3%. Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, s-a apreciat cu 0,19%, in timp ce reperul de randament al fondurilor de investitii, BET-BK, a urcat cu 0,21%.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

