Stiri pe aceeasi tema

- Indicele BET, unde sunt incluse cele 20 de companii din „prima liga” a Bursei de Valori Bucuresti, a crescut luni cu 0,86%, conform datelor BVB, citate de Ziarul Financiar. Marți, tranzactiile de pe piata locala de capital vor fi oprite pe fondul Zilei Un

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri la 7,28% pe an, de la 7,27% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la…

- 100 de lei lunar investiti la BVB din 1998 incoace inseamna astazi 252.300 lei. „Economiile la saltea“ au adus 30.000 de lei iar depozitele bancare circa 60.000 de lei. Un roman care a investit 100 de lei lunar in actiuni din structura indicelui principal BET al Bursei de Valori Bucuresti din decembrie…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la 7,48% pe an, de la 7,50% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 4,476 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut de aproape 6 ori, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 2,779 miliarde de lei la capitalizare, 1,4%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 62,91%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 201,208 miliarde de lei,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 800,4 milioane de lei la capitalizare, 0,40%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 31,6%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a ajuns la…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 1,125 miliarde de lei la capitalizare, 0,63%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 7,32%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a ajuns la 178,435 miliarde de lei,…