Un sfert dintre respondentii la un sondaj realizat de platforma de recrutare online BestJobs spun ca ar prefera sa lucreze la stat in aceasta perioada, intrucat considera ca este un loc de munca mai sigur si sunt mai linistiti, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES. Totodata, 30% spun ca prefera sa lucreze intr-o companie cu capital romanesc in aceasta perioada, in locul unei companii straine. In acelasi timp, 38% afirma ca nu stiu unde ar mai putea gasi un loc de munca pe care sa-l considere sigur in contextul actual. Aceasta in conditiile in care 46% dintre respondenti sunt deja angajati…