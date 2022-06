BestJobs: Piaţa muncii caută candidaţi tineri. 43% dintre ofertele de job disponibile pot fi accesate de cei din Generaţia Z ”Pe masura ce vacanta de vara se apropie, segmentul tinerilor din noua generatie devine tot mai activ si populeaza platforma de recrutare BestJobs, in cautare de internship-uri, joburi part-time sau sezoniere, care sa ii ajute in a capata experienta sau, cel putin, in a-si asigura o sursa de venit pe timpul verii. Astfel, peste 4.000 de noi CV-uri au fost completate in ultima luna pe BestJobs de catre candidati cu varsta cuprinsa intre 18 si 24 de ani. In plus, tot in ultimele 30 de zile s-au inregistrat in platforma de doua ori mai multe aplicari din partea acestor candidati fata de media ultimelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

