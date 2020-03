BestJobs: Opt din zece femei își sacrifică timpul de odihnă ca să aibă suficient timp și pentru job, și pentru familie Peste șase din zece femei petrec zilnic intre doua și șase ore cu sarcini legate de intreținerea casei și a familiei, in plus fața de cele 8 ore pe care le petrec la serviciu. Pentru a face fața tuturor responsabilitaților, opt din zece femei au declarat ca obișnuiesc sa-și sacrifice timpul de odihna și sa se culce tarziu in noapte, arata rezultatele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Totodata, șapte din zece angajate au afirmat ca obișnuiesc sa ia mesele in fuga sau chiar sa rateze anumite mese. In plus, intr-o proporție covarșitoare de 93%, femeile au raspuns ca iși sacrifica… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

