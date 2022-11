Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala impreuna cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente pun in aplicare 123 mandate de percheziție domiciliara,…

- DIICOT a declanșat in aceasta dimineața o operațiune mamut – se efectueaza 123 de percheziții domiciliara, fiind vizate domiciliile si imobilele deținute sau folosite de mai multe persoane fizice precum si sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice din municipiul București și judetele Prahova,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineața mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa valabile in urmatoarele ore in zone si localitati din 13 judete.Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetele Botosani, Iasi si Vaslui dar si in localitatile…

- Medicii americani avertizeaza ca o creștere a incidenței virusurilor ca cel respirator sincițial (RSV) coincide cu o creștere a transmiterii COVID și un sezon gripal mai timpuriu decat in mod normal, aducand spectrul unei „tripledemii” a bolilor respiratorii in aceasta iarna. In special, infecțiile…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei recomanda reorganizarea teritoriala totala a țarii, prin reducerea numarului de județe la 15. Astfel, printre județele care ar urma sa dispara se numara și Bistrița-Nasaud. Soluția cea mai buna pentru reducerea cheltuielilor bugetare este renunțarea la mai bine…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 26 septembrie - 2 octombrie, 40,3% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Brasov si Bihor, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza ca, in saptamana 12 – 18 septembrie, 36,4% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti, Cluj, Timis, Iasi si Brasov. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, 49% dintre cazurile confirmate au fost inregistrate la nevaccinati.…

- 2.398 cazuri noi de persoane infectate cu COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 232 mai putine fata de ziua anterioara, a anuntat Ministerul Sanatatii (MS) .Conform sursei citate, 463 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv…