Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana (AHK Romania) organizeaza și anul acesta in perioada 4-6 octombrie standul comun al Romaniei la Expo Real Munchen, cel mai mare targ din Europa pentru proiecte imobiliare și investiții. Este o ocazie pentru cele opt companii din domeniul imobiliar și șase…

- In perioada 22-23 septembrie 2022 a avut loc la București UNELM Fest 2022 – Summitul Internațional al Experților in Legislația Muncii. Acest veritabil festival al relațiilor de munca se afla la a 10 a ediție și a reunit experții in legislația muncii din Romania, Italia, Spania, Canada, Japonia, Coreea…

- Doua proiecte expoziționale sunt gazduite in toamna aceasta, la Uzina de Apa nr. 1, din Timișoara, grație unui parteneriat intre INP și Aquatim și proiectul ARTNOUVEAU2 – o colaborare intre instituții reprezentative din 6 țari pentru consolidarea identitații culturale a regiunii Dunarii prin promovarea…

- Doua companii de top din Republica Moldova, maib și Purcari invita cetațenii moldoveni stabiliți in Romania și profesioniștii din Romania sa participe la Targul de cariere, eveniment la care vor fi prezentate mai multe oportunitați avantajoase de angajare in Republica Moldova. Evenimentul va avea loc…

- Sphera Franchise Group (“Sphera”) a inregistrat cele mai bune vanzari trimestriale din istorie in T2 2022, veniturile situandu-se la 327,4 milioane RON, o creștere cu 40% fața de T2 2021. Toate cele trei branduri – KFC, Pizza Hut și Taco Bell – au inregistrat vanzari record pe toate piețele – Romania,…

- Piata muncii a accelerat in iulie 2022 in Romania, aplicarile la joburi au depasit recordul din ultimul an si jumatate, iar numarul de joburi a crescut cu 28% fata de vara anului trecut, potrivit unei platforme de recrutare.Candidatii au aplicat cel mai mult pentru pozitii in Vanzari, unde…

- Moldovenii care revin in țara cu stabilirea la locul de trai permanent vor putea aduce bunuri și lucuri personale fara a le devama. Guvernul a avizat pozitiv amendamentul la proiectul de lege privind acordarea unor facilitați fiscale și vamale pentru cetațenii Republicii Moldova care revin cu traiul…

- Andreea Minuța, Regina Maria: ”Ne propunem ca fiecare angajat din Romania sa faca cel puțin un screening anual” Conform datelor disponibile la nivel european, Romania inregistreaza decalaje majore in ceea ce priveste varsta medie la care incep sa apara problemele de sanatate, iar speranța de viața este…