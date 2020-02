BestJobs a intregistrat anul trecut afaceri de afaceri de 6,5 mil. euro si tinteste un avans de 30% in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Turismul de afaceri din Romania va creste cu 12% in anul 2020, iar orasele principale care atrag turisti de business sunt Bucuresti Cluj-Napoca si Timisoara. Totusi, putini straini vin sa faca turism curporate in tara noastra.

- Majorarea salariului minim a dat peste cap planurile angajatorilor. Un sfert ingheața salariile și restrang beneficiile, iar ceilalți cresc lefurile cu maximum 15% Un sfert dintre angajatorii din Romania nu vor majora salariile angajaților in acest an, in timp ce o treime susțin ca vor acorda in plus…

- Vacanța Deliei in Singapore n-a mai fost de vis in ultimele zile, asta pentru ca autoritațile locale au luat masuri drasice impotriva virusului mortal raspandit in China. Astfel, toți turiștii au primit interdicție de a parasi hotelurile, in cauza coronavirusului. Delia, care e plecata…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a transmis, joi, intr-un comunicat de presa, ca Romania nu are probleme privind asigurarea cu gaze naturale a consumatorilor in perioada de iarna 2019-2020, adaugand ca țara noastra are mai multe rezerve de gaze.“De la momentul…

- "As spune trei cifre care sunt relevante pentru incheierea anului financiar 2019: zero decomitere la nivelul tuturor programelor operationale, un miliard de euro - suma transmisa la Comisie pentru decontare si care va urma sa intre in Trezorerie si in conturile noastre si fata de ceea ce aveam ca…

- ANRE: Nivelul tarifelor reglementate la energia electrica pentru clientii casnici ramane neschimbat incepand cu 1 ianuarie 2020 Nivelul tarifelor reglementate pentru energia electrica livrata clientilor casnici de catre furnizorii de ultima instanta nu se va modifica incepand cu 1 ianuarie 2020, anunta…

- "Ne vom asuma raspunderea pe Ordonanta 114 in Parlament in urmatoarele 2 - 3 saptamani, ne vom asuma raspunderea pe tot pachetul Ordonantei 114, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta ordonanta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, evident cu…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Daniel-Virgil Popescu, a declarat joi ca in Romania nu s-a facut promovare turistica tintita si nu exista un management coordonat al destinatiilor turistice, iar principala problema a Romaniei turistice este infrastructura.