BestJobs: 70% dintre angajaţii români ar solicita sfaturi de la medicul de familie, dacă ar avea simptome asociate COVID-19 Peste un sfert dintre angajatii romani cheltuie, in medie, intre 50 si 100 de lei pentru achizitia de dezinfectanti, masti de protectie si manusi de unica folosinta, iar 70% dintre salariati au afirmat ca si-ar suna medicul de familie pentru a solicita indrumare, daca ar avea simptome de COVID-19, arata un sondaj realizat de o platforma de recrutare online. Cercetarea publicata, miercuri, de BestJobs arata ca majoritatea angajatilor romani isi iau masuri de precautie atunci cand ies din casa, cum ar fi sa poarte masca (85%) si manusi (60,4%). De asemenea, acestia au mereu asupra lor un dezinfectant… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

