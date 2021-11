Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii români „au devenit mult mai aroganți fața de angajatori”, în timpul pandemiei COVID-19, iar patronii români, la rândul lor, „prefera sa plateasca mai mult sau chiar semnificativ mai mult” un angajat strain decât un român - a afirmat…

- ​73% dintre angajați ar renunța la noul job fara sa anunțe angajatorul, daca întâmpina situații pe care le considera neplacute, deși procesul de schimbare a jobului poate dura pâna la 6 saptamâni în cazul angajaților white collar („gulerele albe”, angajații…

- Angajații romani care au fost nevoiți sa lucreze mai mult de acasa in ultimele 18 luni din cauza pandemiei doresc sa revina la birou, in condițiile in care mai mult de jumatate dintre aceștia asociaza revenirea la birou cu „intoarcerea la normalitate” și resimt lipsa socializarii cu colegii, noteaza…

- Agenția Naționala a Funcționarilor Publici are 77% dintre angajați vaccinați, insa va trimite in telemunca, de luni, 52% dintre funcționari, anunța, sambata, instituția. Sambata a fost convocat Colegiul Managerial al ANFP oentru stabilirea masurilor care se impun in baza Hotararii de Guvern…

- Aproape 80.000 de romani au fost vaccinați in ultimele 24 de ore, din care aproape 44.000 au facut prima doza, conform statisticii realizate de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea...

- “Unul dintre domeniile care a suferit cele mai multe transformari pe fondul pandemiei a fost cel al recrutarii. Cu o piata a muncii in continua schimbare in materie de oportunitati, mod de lucru si procese de recrutare, candidatii dezvolta si ei noi tendinte de mobilitate. Astfel, un studiu realizat…

- Sunt vești bune pentru angajații romani. Raluca Turcan, ministrul Muncii, a facut anunțul ieri. Iata ce a declarat, dar și ce s-a stabilit in urma discuțiilor din cadrul Consiliului Tripartit. Vești bune pentru toți angajații romani Angajatorii care intarzie cu mai mult de o luna plata salariilor angajaților…

- Parinții nu se mai tem de pandemie: Doar 8% dintre romani vor cursuri online pentru copiii lor Parinții nu se mai tem de pandemie: Doar 8% dintre romani vor cursuri online pentru copiii lor Pareri imparțite in randul parinților despre noul an școlar, in valul 4 din pandemie. Doar 8% și-ar dori cursuri…