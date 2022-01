Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai platit loc de munca vacant (50 mii lei), declarat la ANOFM pana pe data de 16 decembrie, este pentru poziția de director al unei companii de distributie, ce activeaza in municipiul Chișinau.

- Anul acesta a fost, cu siguranța, unul al revenirii pentru piața muncii. Cu o medie de peste 30.000 de joburi noi și peste 1.000.000 de aplicari in fiecare luna pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare din Romania, 2021 a fost mai mult decat propice pentru schimbarile profesionale. De la inceputul…

- Tinerii au intensificat cautarile de joburi spre final de an, iar aplicarile lor au crescut cu 25% in noiembrie fata de lunile trecute si cu 67% fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al BestJobs, remis, vineri, AGERPRES. Finalul de an vine cu noi schimbari in activitatea candidatilor pe platforma…

- Pentru angajații români, 2021, al doilea an pandemic, a fost mai greu decât 2020, potrivit unui sondaj realizat de platforma de recrutare online BestJobs, care mai arata ca aproape jumatate (47%) dintre aceștia nu au reușit sa echilibreze viața personala cu volumul de munca și cred ca au…

- ​73% dintre angajați ar renunța la noul job fara sa anunțe angajatorul, daca întâmpina situații pe care le considera neplacute, deși procesul de schimbare a jobului poate dura pâna la 6 saptamâni în cazul angajaților white collar („gulerele albe”, angajații…

- Vanzarile au fost domeniul cu cele mai multe angajari facute si in aceasta saptamana, in vreme ce Iasiul a fost cel mai bun oras pentru a-ti gasi un loc de munca, arata datele puse la dispozitie de platforma de recrutare Bestjobs pentru emisiunea „Ora de profit”.

- Chiar daca suna prea frumos ca sa fie adevarat, poți sa gasești acel job bine platit fara a fi nevoie sa fi acumulat ani de experiența in domeniu. In lumea actuala observam schimbari constante, apar noi joburi, angajatorii tind sa aiba alte perspective iar lumea se adapteaza foarte rapid. Acum ai posibilitatea…

- Salarii de zeci de mii de lei pentru specialiști in alimentație publica, excavatori sau mecanici auto. Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a publicat topul celor mai bine platite locuri de munca vacante.