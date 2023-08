Stiri pe aceeasi tema

- Rata șomajului in randul tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15 și 24 de ani este de aproape 22%, potrivit celor mai recente date transmise de Institutul Național de Statistica. Totodata, dintre cei care au un loc de munca, 40% sunt inregistrați in Comerț și Agricultura, chiar daca au studii superioare.…

- Sondaj BestJobs Rata șomajului in randul tinerilor cu varsta cuprinsa intre 15 și 24 de ani este de aproape 22%, potrivit celor mai recente date transmise de Institutul Național de Statistica. Totodata, dintre cei care au un loc de munca, 40% sunt inregistrați in Comerț și Agricultura, chiar daca au…

- 1 tanar din 5 este șomer, iar cei care lucreaza aleg domenii in care se angajeaza ușor și sunt bine platiți, chiar daca nu au studii specifice. Pe bestjobs, un tanar aplica, in medie, la 9 joburi, preponderent in Retail, E-commerce, Call Center, Turism sau HoReCa.Rata șomajului in randul tinerilor cu…

- Oferta pentru locuri de munca in industria ospitalitatii din Romania a crescut cu 15%, in aceasta vara, comparativ cu perioada similara din 2022, releva un studiu publicat, joi, de o platforma de recrutare online. In acest context, la ora actuala, pe Bestjobs sunt disponibile aproximativ 2.000 de posturi…

- Oferta pentru locuri de munca in industria ospitalitații din Romania a inregistrat o creștere de 15% in aceasta vara, comparativ cu perioada similara din 2022. In prezent, pe platforma Bestjobs sunt disponibile aproximativ 2.000 de posturi in Turism și HoReCa la nivel național. Creșterea vine ca urmare…

- ”In plin sezon estival, operatorii din industria ospitalitatii continua sa faca recrutari pentru a acoperi necesarul de angajati. Pe platforma de recrutare online bestjobs, sunt in prezent disponibile aproximativ 2.000 de posturi in Turism si HoReCa, la nivel national, cu 15% mai multe decat anul trecut.…

- Romanii sunt nemulțumiți de salariul actual și au devenit mult mai activi in cautarea unui job nou. Numarul aplicarilor, cu 23% mai mare decat in 2022. Companiile din Retail au atras cele mai multe aplicari, scrie știripesurse.ro . La inceputul lui 2023, candidații erau precauți in aplicari și se concentrau…

- ”Inceputul anului 2023 a adus foarte multe incertitudini, pe fondul zvonurilor despre o posibila criza financiara, dar si al contextului economic local, marcat de inflatie si preturi in crestere pentru traiul de zi cu zi. Astfel, stabilitatea locului de munca a devenit esentiala pentru cei mai multi…