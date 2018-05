Stiri pe aceeasi tema

- Cu mana pe Constitutie, in sala Andreevski din Marele Palat al Kremlinului, Vladimir Putin a preluat cel de-al patrulea mandat al presedintiei Federatiei Ruse. In acordul orchestrei, flancat de garzile regimentului Kremlinului, Putin a pasit pe covorul rosu dupa ce a coborat din noua limuzina prezidentiala…

- Vladimir Putin a depus luni juramantul pentru un nou mandat de presedinte, al patrulea, care va dura sase ani, pana in 2024, in cadrul unei ceremonii solemne la Kremlin, relateaza agentiile internationale de presa. In sala Andreevski din Marele Palat al Kremlinului, cu mana pe o copie…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost arestat din nou la Moscova, in timpul unui protest anti-Putin.El este și organizatorul manifestațiilor care au scos in strada mii de oameni in capitala Rusiei.

- Rusia a declarat ca inca mai spera la stabilirea unui ”dialog” cu SUA in ciuda faptului relațiile dintre cele doua super-puteri sunt la cel mai scazut nivel de la incheierea Razboiului Rece, scrie Agerpres citand agențiile de presa internaționale. Moscova a transmis ca, in pofida ”tuturor prejudiciilor”…

- Pentru Rusia, lunea neagra de dupa noile sanctiuni americane a fost urmata de o marti mai neagra si de o miercuri si mai intunecata, in care s-au strans avertismente de tot felul: rubla are cea mai proasta saptamana de dupa 1999, retailerii spun ca preturile vor creste, oligarhii, cei care pot face…

- Autoritațile de la Washington au anuntat, vineri, noi sanctiuni contra a 38 de persoane si entitati acuzate in special de participare la „atacurile” Rusiei impotriva „democratiilor occidentale”.

- Medicul personal al Babei Vanga, cunoscuta ca „Nostradamus din Balcani“, sustine, intr-o interventie la postul NTV, fidel puterii de la Moscova, ca femeia a profetit numai lucruri bune despre viitorul Rusiei.

- Analistii militari sustin ca armele exotice enumerate de Putin nu schimba ceea ce specialistii numesc drept politica de ingradire, adica faptul nu creste capacitatea Rusiei sa distruga dintr-o singura lovitura toate mijloacele nucleare ale SUA menite sa dea „lovitura de riposta”.