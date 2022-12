Stiri pe aceeasi tema

- Boicot impotriva companiilor austriece din Romania dupa blocarea intrarii țarii noastre in spațiul Schengen de catre oficiali ai acestei țari. Companiile din subordinea Ministerului Transporturilor incep un proces de inchidere a conturilor bancare la bancile austriece din Romania. Potrivit EuropaFM,…

- LISTA bunurilor pierdute in județul Alba, NEREVENDICATE de nimeni. Sume mari de bani, carduri, bijuterii și telefoane fara stapan La sediile Poliției din Alba Iulia, Blaj sau Sebeș, zeci bunuri pierdute iși așteapta proprietarii. Au fost gasite in diverse locații de catre cetațeni cu spirit civic, care…

- Aproape jumatate (44%) dintre participantii la un sondaj derulat de o platforma de recrutare spun ca 2022 a fost un an plin de incertitudini si provocari, in timp ce pentru 32,4% a fost un an de crestere, cu surprize placute si mai usor decat 2021, potrivit Agerpres. A fost, totodata, un an relativ…

- ” I nflatia si modificarile recente din Codul Fiscal determina antreprenorii romani sa investeasca in digitalizarea si automatizarea proceselor in firma pentru a reduce cheltuielile cu pana la 35%. Astfel, cererea pentru solutii software a crescut cu 30% in perioada ianuarie-septembrie 2022 comparativ…

- ANAF va publica, trimestrial, lista alba a contribuabilor, persoane juridice, care au declarat și au achitat la scadența obligațiile fiscale de plata și care nu au obligații restante. Aceasta a fost introdusa prin OUG 31/2022, dar acum Fiscul a pregatit proiectul de ordin pentru a putea aplica prevederile…

- Concursul ”Ganduri in Caligrame – Regina Maria – arta vieții și viața artei”, ediția IV la Alba Iulia. LISTA elevilor caștigatori Elevi din trei județe au participat la concursul ”Ganduri in Caligrame – Regina Maria – arta vieții și viața artei”, ediția a IV-a, organizat de Liceul de Arte ”Regina Maria”…

- A crescut numarul firmelor din Iasi care au intrat in topul celor mai performante societati comerciale din Romania. In clasamentul judetului Iasi, publicat luna trecuta, au intrat 3319 firme. Intre timp, Camera de Comert si Industrie a Romaniei a analizat rezultatele societatilor comerciale performante…

- Companiile din Austria care solicita ajutor de stat pentru a acoperi costurile cu energia vor trebui sa evite anumite activitati care risipesc resurse, cum ar fi mentinerea iluminatului magazinelor dupa ora 10 P.M., incalzirea teraselor sau sa lase teleschiurile sa incalzeasca spatele pasagerilor, a…