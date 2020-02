Stiri pe aceeasi tema

- Beșiktaș și Gaziantep joaca azi, de la ora 16:00, intr-un meci din etapa a 21-a din Turcia. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Look Sport. liveSCORE de la 16:00 » Beșiktaș - Gaziantep Dupa 5-1 cu liderul Sivasspor, Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, Alin Toșca, Junior Morais și Alexandru…

- Mircea Lucescu (74 de ani) este dorit cu insistența la Beșiktaș, ca director sportiv. Pentru a-l convinge pe Lucescu sa semneze cu formația antrenata de Sergen Yalcin, șefii lui Beșiktaș l-au invitat la meciul cu Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica. Partida dintre Beșiktaș, locul 7, și Gaziantep,…

- GAZIANTEP - SIVASSPOR 5-1 // Mariuș Șumudica (48 de ani) a declarat ca a fost sunat de mai mulți conducatori din zona araba imediat dupa victoria de rasunet impotriva liderului din Turcia. „Eu mai am un an de contract aici și o clauza reziliere. Insa nu poți sa știi niciodata ce se va intampla. Arabii…

- Internationalul roman Alexandru Maxim a reusit o "dubla" la debutul sau in campionatul de fotbal al Turciei, in partida castigata pe teren propriu de noua sa echipa, Gaziantep FK, cu scorul de 5-1, in fata liderului Sivasspor, duminica, in cadrul etapei a 20-a a sezonului. Maxim, imprumutat in aceasta…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, a obținut o victorie categorica in fața liderului Sivasspor, 5-1, intr-un meci in care romanul Alexandru Maxim (29 de ani), proaspat imprumutat de la Mainz, a reușit o „dubla”. La finalul meciului, Marius Șumudica s-a felicitat pentru decizia de a-l aduce pe Alexandru…

- . Besiktas a pierdut ultimele trei partide disputate: scor 2-3 cu Erzurumspor in Cupa (tur-retur) si 1-2 cu Sivasspor in campionat. Potrivit cnnturk.com, conducerea clubului din Istanbul a ajuns "la punctul despartirii de Avci". In cazul demiterii tehnicianului, prima optiune pentru a-i succede ar fi…

- Marius Șumudica (48 de ani) e pe cale sa ia o decizie importanta, scrie presa din Turcia. Acesta vrea sa devina cetațean turc, informația fiind confirmata de patronul lui Gaziantep, echipa pe care „Șumi” o antreneaza din aceasta vara. „Da, da. Este adevarat! Va face demersurile in cel mai scurt timp”,…

- Gaziantep - Denizli 1-2 // Marius Șumudica, insultat de suporteri, a vrut sa sara in tribuna pentru a se rafui cu ei, dar a fost calmat de jucatori și de cei din staff. Nu e o perioada prea buna pentru Marius Șumudica la Gaziantep. A treia partida la rand fara victorie, a doua infrangere. 1-2 acasa…