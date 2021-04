Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile abundente continua sa creeze probleme in Brașov. 17 copaci s-au rupt din cauza zapezii. In ultimele doua zile ninsorile au acoperit Brașovul și Poiana Brașov cu un strat gros de zapada, de 50 - 100 de cm, cea mai mare cantitate de zapada cazuta in ultimii ani intr-un timp atat de scurt. 1…

- Spaniolii asista la disparitia celor mai vechi localuri de flamenco, din cauza pandemiei. Cativa artisti de flamenco au cantat si au dansat in strada, la Madrid, ca sa denunte situatia in care se afla cultura. Barul Villa Rosa este un „tablao" flamenco, vechi de 140 de ani si acum se inchide.…

- Unele diguri de pe raza judetului Tulcea prezinta infiltratii, din cauza cotelor ridicate ale Dunarii inregistrate mai multe zile la rand, iar autoritatile monitorizeaza lucrarile de aparare impotriva inundatiilor, informeaza Agerpres. Primaria comunei Mahmudia a semnalat inca de saptamana…

- Sapte persoane au murit din cauza hipotermiei, in judet, de la inceputul acestui sezon, iar alte patru sunt in stare grava internate in spital. Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, persoanele care au decedat din cauza frigului aveau varste cuprinse intre 54 si 86 ani, iar cele patru…

- Un copil de doar cinci anișori este in pericol din cauza propriului tata? Mama baiețlului, dar și cea care i-a dat naștere barbatului in varsta de 27 de ani susțin ca acesta ar avea probleme de comportament, din cauza ca ar fi consumator de substanțe interzise. Și mai halucinant este faptul ca cel din…

- Profesorul Alexandru Rafila, membru in Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, afirma ca aparitia unor focare de COVID-19 nu este o cauza pentru inchiderea unor activitati si subliniaza nevoia reducerii numarului de elevi din clase. El sustine in continuare redeschiderea scolilor,…

- Traficul feroviar este intrerupt duminica dimineata, pe secția de cale ferata 200 Arad – Deva, in zona stației Milova, județul Arad, din cauza unei sine deformate. Centrul Infotrafic din Inspectoratul...