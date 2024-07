Stiri pe aceeasi tema

- Beryl, o furtuna extrem de periculoasa, ajunsa de categoria 4 din 5 pe scara uraganelor, fiind cel mai timpuriu uragan de o asemenea intensitate inregistrat vreodata, a traversat Oceanul Atlantic in noaptea de duminica spre luni indreptandu-se spre Insulele Windward din Caraibe, unde este de asteptat…

- Presedintele USR Vaslui, deputatul Mihai Botez, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca lucrurile nu se vor schimba in judetul Vaslui, avand in vedere ca va fi condus in urmatorii patru ani de reprezentantii PSD, el afirmand si ca vasluienii "s-au lasat

- Productia de gaze naturale a Gazprom Group s-a redus anul trecut cu 13% și a ajuns la nivelul scazut record de 359 miliarde metri cubi (bcm), de la 412,94 bcm in 2022, se arata in raportul anual al companiei ruse de stat, publicat luni, transmite Reuters.

- Un sunet suficient de puternic incat sa provoace vatamari este foarte rar, dar știai ca cel mai puternic zgomot inregistrat vreodata a fost, de fapt, suficient de puternic pentru a ucide? Cel mai puternic sunet din lume te-ar ucide Cel mai puternic sunet care te-ai putea ucide daca stai destul de aproape…

- Anul 2023, cel mai calduros inregistrat vreodata in lume, a mai doborit un record: oamenii de stiinta au reusit sa stabileasca faptul ca vara din emisfera nordica a fost cea mai calduroasa din ultimii 2.000 de ani, potrivit unui studiu publicat marti, relateaza AFP, citat de News.ro. „2023 a fost cea…

- Parlamentarul conservator Richard Drax, care se afla sub tirul criticilor pentru rolul stramosilor sai in sclavia din Caraibe, este pe cale sa primeasca o plata de mai multe milioane de lire sterline din partea guvernului din Barbados, scrie The Guardian, potrivit news.ro

- Lumea a trecut prin cea mai calda luna martie din istoria inregistrarilor, incununand o serie de 10 luni in care fiecare luna a stabilit un nou record de temperatura, a anunțat marți serviciul UE de monitorizare a schimbarilor climatice, transmite Reuters.