Berre a lansat piesa “Happier”

- Tom Odell a lansat single-ul “Answer Phone”. Este o melodie care exploreaza ideea de singuratate și dorința de a fi vazut, dar și dorința de a nu fi pe cont propriu. Este rușinos, dar exista și un grad de conștientizare de sine și umor, pe care il auzi in versuri. Piesa este al treilea single din viitorul…

- Take That a lansat single-ul “This Life”. Piesa va fi pe cel de-al noualea album de studio, This Life, material care va fi lansat pe 24 noiembrie. Versurile piesei ating intorsaturile și aventurile vieții, imperecheate alaturi de o melodie vibranta, plina de viața, condusa de pian. This Life incapsuleaza…

- James Bay a lansat single-ul “All My Broken Pieces”. Piesa ocupa un loc special in inima lui James, deoarece a scris melodia impreuna cu Jamie Hartman și Boots Ottestad in urma cu zece ani, in timp ce iși scria albumul nominalizat la premiile GRAMMY®, Chaos And The Calm. Recent, a gasit demo-ul original…

- Samara Joy a lansat single-ul “Tight”. Piesa a fost inregistrata la legendarul Electric Lady Studios din New York. In mod potrivit, videoclipul muzical al single-ului include atat spectacolele ei live, cat și sesiunea de inregistrare in studio. Lansarea „Tight” continua un an special, in care Joy a…

- Formatia The Rolling Stones a anuntat lansarea primului sau album cu piese originale dupa o pauza de 18 ani, miercuri, la teatrul Hackney Empire din estul Londrei, ocazie cu care a prezentat si primul single de pe acest album, piesa "Angry", transmite Reuters."Ne aflam aici sa va prezentam noul nostru…

- Conan Gray a lansat single-ul „Winner”, despre care Conan a spus: „Am scris aceasta melodie la 2 dimineața, a fost un moment in care in cele din urma m-am simțit de genul: m-ai ranit mai mult decat m-ar putea rani cineva vreodata și s-a simțit ciudat de bine. Vad acum ca exista o anumita libertate care…

- Dunca Laurence a lansat single-ul „Rest In Peace”. Piesa este continuarea lui „Electric Life” și „Skyboy”, primele doua single-uri de pe viitorul album al lui Laurence – Skyboy. „Piesa „Rest In Peace” este un cantec despre a oferi cuiva care iți frange inima intrand și ieșind din viața ta, un simplu…

- D4vd a lansat single-ul “Notes From A Wrist” și anunța EP-ul “The Lost Petals”. Piesa continua sa extinda sfera de influența a artistului. In timp ce mare parte din lirismul sau impartașește același tenor sumbru. Regizat de Erik Rojas, videoclipul arata fulgerul vieții lui d4vd in fața ochilor lui,…