Stiri pe aceeasi tema

- Favorit sa devina candidatul Partidului Democrat din SUA in scrutinul prezidential, Bernie Sanders a declarat ca, daca va deveni presedinte, ar putea muta din Ierusalim in Tel Aviv sediul Ambasadei americane in...

- Bernie Sanders, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat din SUA in scrutinul prezidential, a declarat ca, daca va deveni presedinte, ar putea muta din Ierusalim in Tel Aviv sediul Ambasadei americane in Israel, situatie catalogata drept "socanta" de Guvernul israelian."Ce le-ati…

- Procesul pentru presupuse acte de coruptie care il vizeaza pe premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, va incepe in 17 martie, la doua saptamani dupa scrutinul parlamentar anticipat, anunta Ministerul israelian al Justitiei, citat de cotidianul Times of Israel, potrivit Mediafax.Completul…

- La scurt timp dupa aplanarea conflictului Statele Unite-Iran, o alta bomba mediatica explodeaza in Orientul Mijlociu: planul celor doua state, facut public, marți, de președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu. El vine ca o continuare a planului economic “prosperitate…

- Ministrul israelian de externe, Israel Katz, si-a amanat din motive de securitate vizita in Dubai programata luna aceasta, au anuntat duminica surse diplomatice ale agentiei Reuters. Conform acestora, decizia este legata de intensificarea tensiunilor intre Statele Unite si Iran. Katz, care este si ministru…

- Iranul a recunoscut ca armata sa a doborât "neintenționat" avionul ucrainean, care s-a prabușit miercuri dimineața și în care au murit toate cele 176 de persoane aflate la bord. Declarația a venit sâmbata dimineața, prin intermediul televiziunii de stat,…

- ”Oricine ne ataca va primi o riposta rasunatoare”, a declarat Netanyahu, care se exprima in urma tirurilor nocturne de rachete iraniene contra unor baze folosite de armata americana in Irak.Acest atac a fost prezentat de catre Teheran ca o riposta fata de asasinarea vineri a puternicului…

- Ministrul Afacerilor Exerne, Bogdan Aurescu, a declarat, marti, referindu-se la pensiile speciale pentru diplomati ca aceasta meserie cere "foarte multe sacrificii personale si justifica o retributie pe masura, atat in timpul profesiei, cat si atunci cand iesi la pensie".Declaratia vine in…