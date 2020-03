Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a anuntat sambata anularea manifestarilor pentru sarbatoarea nationala din 15 martie la Budapesta din "motive de securitate", din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza MTI si AFP, anunța AGERPRES.Aceste manifestari, care includ de obicei un discurs al premierului Viktor Orban,…

- Premiera viitorului film din seria „James Bond“, „No Time To Die“, a fost amanata sapte luni din cauza epidemiei de coronavirus, iar acest fapt va avea efecte negative si asupra incasarilor.

- Japonia a anulat in acest an din cauza epidemiei de coronavirus ceremonia nationala in onoarea victimelor cutremurului si a tsunami-ului din 11 martie 2011, au anuntat vineri oficiali niponi, relateaza AFP. scrie Agerpres.In ultimii opt ani, premierul, membri ai familiei imperiale, parlamentari,…

- Targul international de carte de la Leipzig, al doilea cel mai mare eveniment de acest gen din Germania, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant, potrivit DPA. Evenimentul urma sa se desfasoare in perioada 12-15 martie, iar editia de anul acesta…

- Turnul de tenis de la Xian (China), care ar fi trebuit sa se desfasoare in perioada 13 - 19 aprilie, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat joi seara WTA. ''Urmarim indeaproape situatia deoarece nu exista nimic mai important decat protejarea sanatatii jucatorilor nostri,…

- Casa de moda franceza Chanel a decis anularea unei prezentari de moda programata pentru sfarsitul lunii mai la Beijing, ca urmare a epidemiei de coronavirus care s-a soldat pana acum cu moartea a 1.800 de persoane in China, potrivit unui comunicat difuzat marti si citat de EFE, potrivit Agerpres."Avand…

- Premiera de la Beijing a noului film al francizei James Bond - "No Time to Die" - a fost anulata din cauza epidemiei de coronavirus, precum si turneul de promovare din aprilie, potrivit presei chineze, citata de Variety, potrivit news.ro.Filmul, care marcheaza ultima aparitie a lui Daniel…

- Targul de arta contemporana Art Basel, care urma sa aiba loc la sfarsitul lunii martie la Hong Kong, a fost anulat din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, au anuntat vineri organizatorii acestui important eveniment cultural care reuneste artisti si cumparatori din intreaga lume, informeaza…