- Jucatoarea de tenis de masa Bernadette Szocs s-a calificat in turul doi al probei de simplu, de la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit news.roIn primul tur, Bernie, in varsta de 29 de ani si cap de serie 5, a trecut de singaporeza Zhou Jingyi, scor 4-1 (9-11, 11-4, 11-3, 11-7, 11-9).

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs a invins-o pe singaporeza Jingyi Zhou cu 4-1 (9-11, 11-4, 11-3, 11-7, 11-9), duminica, in prima runda a probei de simplu, la Jocurile Olimpice de la Paris.

- Bernadette Szocs (29 de ani) intra azi in concursul individual feminin, unde o va intalni, in primul tur pe Jingyi Zhou (Singapore). Jucatoarea tricolora de tenis de masa și-a facut debutul in competiția de la Paris ieri, la dublu mixt, unde alaturi de Ovidiu Ionescu au obținut prima lor victorie, in…

- Klaus Iohannis si Carmen Iohannis au asistat la meciul de tenis dintre Irina Begu și Iga Swiatek și la meciul de tenis de masa al echipei de dublu mixt Ovidiu Ionescu și Bernadette Szocs, din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris. Alaturi de Klaus și Carmen Iohannis au asistat la cele doua meciuri și…

- Jucatoarea de tenis de masa Bernadette Szocs, a afirmat, sambata, dupa calificarea in sferturile de finala ale probei de dublu mixt, la Jocurile Olimpice de la Paris, alaturi de Ovidiu Ionescu, ca diferenta in meciul cu Australia a fost facuta in setul tr

- Turiștii romani aflați in vacanța in Europa se confrunta cu un val alarmant de escrocherii și furturi, potrivit unor rapoarte recente. Incidentele includ clonarea cardurilor in autobuzele locale și furturi de portofele și telefoane mobile in marile orașe europene, cum ar fi Paris, Madrid sau Barcelona.…

