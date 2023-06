Stiri pe aceeasi tema

- Perechea formata din Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu a cucerit, in aceasta seara, medalia de bronz in proba de dublu mixt, la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, prima la tenis de masa pentru delegatia Romaniei la aceasta competitie. In finala mica, dublu roman a dispus de perechea spaniola…

- Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins formatia ucraineana Polisia Jitomir, nou-promovata in prima liga, cu scorul de 1-0 (0-0), duminica, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Austria. CITESTE SI Rezultate la Euro U21: Anglia U21 s-a calificat in sferturi. Germania U21,…

- Meciurile de duminica din etapa a doua a fazei grupelor de la Campionatul European de Fotbal U21 au furnizat un nou rezultat supriza și au confirmat a treia echip calificata in sferturi, dupa ce Anglia U21 a invins Israel U21.Anglia U21 – Israel U21 2-0 (1-0) CITESTE SI Kalidou Koulibaly paraseste…

- Kalidou Koulibaly a jucat pentru Chelsea doar un singur sezon dupa ce a venit in vara lui 2022, de la Napoli. Koulibaly va pleca in Arabia Saudita pentru a semna cu formatia Al-Hilal, intr-o tranzactie care, conform presei italiene, se va ridica la 24 milioane de euro, noteaza news.ro. CITESTE…

- Tandemul Daniela Cociu – Maria Olarașu a fost la o secunda distanța de medalia de bronz la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska pe distanța 500 metri. Ele au inregistrat rezultatul 2:00.121, fiind intrecute de reprezentantele Ucrainei, Spaniei și Ungariei, transmite olympic.

- Inaintea Jocurilor Europene de la Cracovia, baieții și fetele din loturile naționale de seniori de tenis de masa s-au relaxat activ pe digul din Portul Constanța. Cei opt sportivi care fac parte din lotul „tricolor” de tenis de masa, Eliza Samara, Bernadette Szocs, Adina Diaconu, Andreea Dragoman, Ovidiu…

- Componenții naționalelor de tenis de masa au plecat cu ganduri și ambiții de medalii la Durban, acolo unde vor avea loc Campionatele Mondiale de seniori. Africa de Sud va fi gazda din acest an a turneului final mondial de tenis de masa, iar „tricolorii” au in cap cucerirea a cel puțin unei medalii.…

- Echipa masculina de tenis de masa a CSM Lugoj a promovat in Divizia A, a doua liga valorica a Romaniei, dupa doar un an de la inființare. Formația lugojeana, formata din Alexandru Ignat, Valentin Dorca, Alexandru Anghel și coordonata de Cristian Ignat, a caștigat barajul de promovare cu CSM…