Bernadette Szocs a caștigat marți seara proba de simplu feminin in competiția de tenis de masa de la Jocurile Europene de la Cracovia-Malopolska 2023, invingand in finala pe jucatoarea monegasca de origine chineza Yang Xiaoxin. Szocs obține prima mare performanța a carierei in proba de simplu, devenind campioana a Jocurilor Europene, o varianta continentala a