- Bernadette Szocs (29 de ani) intra azi in concursul individual feminin, unde o va intalni, in primul tur pe Jingyi Zhou (Singapore). Jucatoarea tricolora de tenis de masa și-a facut debutul in competiția de la Paris ieri, la dublu mixt, unde alaturi de Ovidiu Ionescu au obținut prima lor victorie, in…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, au asistat sambata, 27 iulie, la doua dintre meciurile disputate de sportivii romani, in prima zi de concurs a Jocurilor Olimpice 2024 de la Paris, potrivit unui anunț facut de șeful statului, pe pagina sa de Facebook. „Alaturi de o parte dintre sportivii…

- Bernadette Szocs (29 de ani) și Ovidiu Ionescu (35 de ani) s-au calificat in sferturile de finala ale probei de dublu mixt din cadrul competiției de tenis de masa de la Jocurile Olimpice. Au trecut in 5 seturi de australienii Jee Minhyung și Nicholas Lum, scor (11-5, 6-11, 14-12, 11-4, 11-3). Bernadette…

- Delegația Romaniei spera sa depașeasca totalul modest de medalii obținute la Rio 2016 și Tokyo 2020 – doar cate 4 medalii – și sa-și dubleze performanța la Paris 2024. Un sportiv apare atat in predicția Gracenote, cat și in cea a Sports Illustrated: David Popovici. Romania așteapta cu mai multa speranța…

- Final la turneul preolimpic pentru Ovidiu Ionescu, in proba de simplu. Astfel, tricolorul ramane cu calificarea la Jocurile Olimpice in proba de dublu mixt, alaturi de Bernadette Szocs. In faza a treia a concursului din Sarajevo, componentul lotului Romaniei l-a intalnit pe sarbul Dimitrije Levajac,…

- Mihai Chiruța (25 de ani), a obținut calificarea la Paris 2024, dupa ce s-a impus marți in finala probei de schif simplu din cadrul Regatei de la Lucerna. Romania va fi reprezentata in capitala Franței de 45 de canotori, totalul „tricolorilor” ajungand acum la 86. Mihai Chiruța va bifa prima participare…

