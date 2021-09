Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana Bernadette Szocs s-a calificat in semifinalele competitiei de tenis de masa Europe Top 16 Cup, dupa ce a invins-o pe ucraineanca Ganna Gaponova cu scorul de 4-1 (11-4, 13-11, 11-2, 4-11, 11-9), sambata seara, la Salonic. Tot sambata, in optimi, Szocs o intrecuse pe rusoaica Iana Noskova…

- Jucatoarea romana Bernadette Szocs s-a calificat, sambata, in sferturile de finala ale turneului de tenis de masa Europe Top 16 Cup, care reuneste la Salonic cele mai bune 16 jucatoare de pe continent. Szocs a trecut in optimi de rusoaica Iana Noskova cu scorul de 4-1 (11-9, 13-11, 11-13, 11-6, 11-7)…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 142 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 125 de la Karlsruhe (Germania), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa ce vineri a invins-o lejer in sferturi, in doua seturi simetrice, 6-1, 6-1, pe Nastasja Mariana Schunk (Germania,…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs a fost invinsa de americanca Juan Liu cu scorul de 4-2 (11-4, 6-11, 6-11, 11-9, 11-8, 11-3), marti, in turul al treilea al probei feminine de simplu, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucatoarea de 36 de ani s-a impus dupa 35 de minute de joc, revenind…

- Jucatoarea romana de tenis Elizabeta Samara a fost invinsa fara drept de apel de thailandeza Suthasini Sawettabut cu 4-1 (11-7, 11-6, 4-11, 11-8, 11-2), luni, in turul al treilea al probei feminine de simplu, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Samara (28 mondial) a cedat dupa doar 29 de minute, desi…

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a reusit sa acceada, vineri, pe tabloul principal de simplu al turneului pe iarba de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe Kristie Ahn (SUA) cu 7-5, 6-1, vineri, in ultima runda a calificarilor. Niculescu (33…