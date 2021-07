Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii romani au obtinut doua victorii sambata la tenis de masa, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in probele de simplu masculin si dublu mixt. La dublu mixt, perechea Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs s-a calificat in sferturile de finala dupa ce a intrecut in primul tur cuplul slovac Lubomir…

- Ocupantul locului 5 la Olimpiada de la Londra spera ca la Tokyo se va obține prima medalie olimpica din istoria tenisului de masa romanesc. De cinci ori participant la Jocurile Olimpice, fostul jucator de tenis de masa Adrian Crișan (41 de ani) are mare incredere ca la Tokyo, peste mai puțin de doua…

- Federația Romana de Tenis de Masa, condusa de buzoianul Cristinel Romanescu, a mai bifat un succes major! Romania va fi reprezentata la Jocurile Olimpice de la Tokyo și in proba de dublu mixt, dupa ce Federația Internaționala a confirmat așteptarile și a anunțat, oficial, ca dublul format din Ovidiu…

- Una dintre cele mai frumoase jucatoare de tenis de masa din Romania a invațat trucuri și secrete din arta machiajului de la un profesionist in domeniu. Adina Diaconu, una dintre cele mai bune jucatoare de tenis din noua generație, a lasat paleta și sala de antrenament și s-a relaxat la o ședința de…