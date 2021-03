Berna și Philip au fost la un pas de desparțire, insa minunea s-a intamplat in platoul de la Antena Stars, in cadrul emisiunii „Showbiz Report”. Cei doi au decis sa iși mai dea o șansa relației și s-au impacat in direct. „Porumberii” și-au facut declarații de dragoste emoționante și sunt pregatiți sa o ia de la capat.