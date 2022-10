Stiri pe aceeasi tema

- Giorgia Meloni, cel mai probabil urmatorul prim-ministrul al Italiei, se confrunta cu o lupta pentru putere in interiorul alianței partidelor de dreapta pe care o conduce și care amenința sa ii dea peste cap incercarile de a forma un nou guvern, scrie Politico.

- Coalitia condusa de Giorgia Meloni, lidera formatiunii Fratelli d’Italia (național-conservatori), si din care mai fac parte Liga, formatiunea de dreapta a lui Matteo Salvini, si Forza Italia, formatiunea lui Silvio Berlusconi, ar urma sa caștige alegerile legislative din Italia cu 41-45% din voturi,…

- Alegeri parlamentare in Italia, primele rezultate exit-poll: Coalitia de dreapta formata din trei partide, intre care cel mai puternic – Fratelli d’Italia – condus de Giorgia Meloni, se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat desfasurat duminica in Italia, ceea ce ar putea-o propulsa…

- Presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu (PNL), a anuntat ca Ordonanta pe energie are termen pentru avize si raport in comisiile de specialitate pana la finalul lunii septembrie, unde se vor discuta "toate semnalele care vin din piata", urmand a fi incluse prevederi omise cu acordul coalitiei,…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, susține ca partenerii de coaliție de la PSD vor sa puncteze electoral și ”maresc salariile din gura”. Gorghiu a precizat faptul ca soluția corecta ar fi ca un ministru sa discute cu premierul, inainte de a face anunțuri publice despre creșteri de pensii…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, va ramane in funcție pana in mai 2023, atunci cand se va face rotația intre PSD și PNL și „va avea atribuțiile conform ințelegerii din coaliție”, au dezvaluit luni, 29 august, surse din partidul condus de Nicolae Ciuca pentru Libertatea. Decizia se…

- Giorgia Meloni, lidera partidului de extrema dreapta Fratelli d'Italia si posibil viitoare sefa a guvernului de la Roma, a fost acuzata luni ca duce o campanie electorala murdara, dupa ce a difuzat o inregistrare video a violului unei refugiate ucrainene, transmite Reuters.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a provocat un scandal marti, la Berlin, atunci cand a acuzat Israelul ca a comis un 'Holocaust' impotriva palestinienilor, transmite DPA, potrivit Agerpres.