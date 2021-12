In ciuda problemelor de sanatate, a scandalurilor sexuale si a varstei inaintate (85 de ani), Silvio Berlusconi vrea sa isi tina promisiunea facuta mamei sale: ca intr-o buna zi va ajunge presedintele Italiei. Parlamentul de la Roma va alege un nou sef al statului la inceputul anului viitor, iar Berlusconi este primul care s-a inscris […] The post Berlusconi nu se lasa: candideaza la președinția Italiei first appeared on Ziarul National .