Magnatul si fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi, 84 de ani, a parasit vineri dimineata Centrul cardio-toracic din Monaco, unde era ingrijit pentru probleme de aritmie cardiaca, a anuntat un purtator de cuvant al partidului sau pentru AFP. O ambulanta Mercedes neagra cu geamuri fumurii si inmatriculata in Italia a parasit la ora 11:45 Centrul cardio-toracic din Monaco. Foto: (c) SEBASTIEN NOGIER/EPA Un purtator de cuvant al partidului Forza Italia (FI) afirmase joi ca Berlusconi, spitalizat luni, este supus acolo unor "examinari" si se va intoarce acasa "in cateva zile". "Vreau…