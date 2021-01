Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul si fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi, 84 de ani, a parasit vineri dimineata Centrul cardio-toracic din Monaco, unde era ingrijit pentru probleme de aritmie cardiaca, a anuntat un purtator de cuvant al partidului sau pentru AFP. O ambulanta Mercedes neagra cu geamuri fumurii…

- Diana Șoșoaca, senatoare AUR, a anunțat, joi seara, la Romania TV, ca fostul ministru Bogdan Stanoevici a murit in urma unui infarct, potrivit raportului facut de Medicina Legala. ”El a murit de infarct. O sa vedeți maine certificatul de deces, il va da publicitații familia.”, a spus Diana…

- Silvio Berlusconi, 84 de ani, a fost internat de urgenta intr-un spital din Monte Carlo. Fostul premier al Italiei se confrunta cu probleme cardiace, a anunțat medicul sau personal, informeaza Agerpres, care citeaza agențiile de presa internaționale.Alberto Zangrillo a declarat ca l-a vazut luni pe…

- Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, s-a vindecat de COVID, dar are dureri mari la coloana, susține fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu. „Starea sa de sanatate nu s-a ameliorat. A scapat de Covid, dar are dureri mari la coloana. L-au transferat acum la spitalul penitenciarului Rahova, au…

- Bogdan Stanoevici se afla in coma. Desi initial a fost confirmat cu COVID-19, actorul a ajuns in stare grava dupa ce a luat alta infectie din spital. Actorul si politicianul Bogdan Stanoevici (62 de ani) este internat la Terapie Intensiva, la Spitalul „Sf. Pantelimon" din Bucuresti. Depistat…

- Mii de romani bolnavi sunt disperati ca, de cand a izbucnit pandemia, nu mai au acces la specialisti, investigatii, analize si tratamente pentru alte afectiuni de care sufera. Este si cazul dramatic al unui barbat din Valcea.

- UPS!… Tamponare in lant in centrul municipiului Barlad. Trei masini au fost avariate intr-un carambol provocat de o soferita de 35 de ani, din Barlad. Aceasta s-a ales cu o amenda serioasa, pentru ca nu a pastrat distanta regulamentara fata de masina din fata. Soferita care conducea masina marca Mercedes…