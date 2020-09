Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi, internat de la 3 septembrie din cauza unei infectii pulmonare grave cauzate de COVID-19, a iesit luni din Spitalul San Raffaele din Milano, relateaza AFP si DPA, potrivit Agerpres.

- Silvio Berlusconi, in varsta de 83 de ani, a fost internat la 4 septembrie la Spitalul San Raffaele din Milano. El suferea de o usoara infectie pulmonara, dupa ce a contractat noul coronavirus in timpul unei vacante in Sardinia. Aproape toata familia lui Berlusconi a fost confirmata pozitiv…

- Silvio Berlusconi a fost testat pozitiv pentru coronavirus, iar potrivit medicului sau, politicianul nu ar fi supravietuit în timpul crizei sanitare. Într-un interviu acordat postului de televiziune La7, medicul a confirmat ca gradul de infectie de care sufera Berlusconi este ridicat, potrivit…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi, internat din cauza unei infectii pulmonare cauzate de Covid-19, „reactioneaza bine la tratamente”, a declarat duminica medicul sau, potrivit Mediafax. Medicul spune insa ca este un moment „delicat”, pentru ca Berlusconi este considerat o „persoana…

- Silvio Berlusconi a fost testat pozitiv cu COVID-19 și se afla in izolare la domiciliu. Fostul premier al Italiei are 83 de ani. Silvio Berlusconi a fost testat de doua ori pentru COVID-19 și ambele teste au aratat rezultate pozitive. Politicianul, care la finalul lunii septembrie va implini 84 de…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, i-a acuzat, joi, pe liberali ca, in contextul inregistrarii in Romania a unui numar tot mai mare de cazuri noi de infectie cu Covid, au scapat situatia de sub control din cauza ca sunt preocupati doar de “spagile” care le revin din achizitii, de numirea…

- Prof. Alberto Zangrillo, medic primar de anestezie și terapie intensiva la Spitalul San Raffaele din Milano, susține intr-un interviu acordat site-ului cristoiublog.ro ca virusul nu ar mai fi in stare sa produca o boala grava in Italia. Profesorul spune ca COVID-19 e in continuare foarte contagios,…

- Majoritatea hotelurilor de pe litoralul romanesc au investit in ultimele luni, in echipamente si masuri impotriva Covid-19, intre 20.000 de euro si 60.000 de euro pe unitate, potrivit Organizatiei Patronale Mamaia Constanta (OPMCTA), care arata ca exista hoteluri unde, zilnic, se consuma dezinfectant…