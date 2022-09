Stiri pe aceeasi tema

- Silvio Berlusconi a reușit sa provoace un scandal in sanul coaliției de extrema dreapta chiar in ziua alegerilor, in care se așteapta ca extremiștii sa caștige formarea guvernului. Berlusconi a avut o discuție intr-un bar din Milano cu cațiva membri de partid, carora le-a spus ca Matteo Salvini nu poate…

- Italienii au inceput sa voteze duminica dimineata pentru a-si alege noul parlament, un scrutin pe care se asteapta ca extrema dreapta sa il castige, cu exceptia unor surprize de ultim moment. Chiar inainte de deschiderea urnelor, la ora 07:00 (05:00 GMT), oamenii stateau la coada sub un cer innorat,…

- Cetatenii din Italia ies astazi la vot. Isi aleg noii parlamentari și noua conducere politica a țarii, care se prefigureaza sa aiba in componența pentru prima data dupa al Doilea Razboi Mondial un partid de extrema dreapta. Sondajele au aratat in mod constant ca o coaliție de dreapta condusa de Frații…

- Cu toate ca Giorgia Meloni și Matteo Salvini, protagoniștii coaliției de extrema dreapta din Italia care pare ca va caștiga alegerile parlamentare de luna aceasta, au condamnat razboiul pe care Putin l-a declanșat in Ucraina, cei doi lideri italieni nu se pot pune de acord in privința masurilor impuse…

- Eforturile UE de a stabili un plafon de preț pentru importurile de gaze rusești se lovesc de un blocaj in Germania. Planul promovat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și analizat de oficialii sai, are ca scop limitarea sumelor de bani pe care Rusia le primește pentru a-și finanța…

- Federația Romana de Fotbal a anuntat ca se afla in „imposibilitatea obiectiva” de a aplica ordinul privind ponderea de 40 % de participare a sportivilor romani la competiti, cel puțin in perioada imediat urmatoare. „Avand in vedere timpul scurt avut la dispozitie de la data publicarii in Monitorul Oficial,…

- Comunitatea internaționala ar trebui sa exploreze toate opțiunile pentru a atenua presiunea Rusiei asupra aprovizionarii cu energie, care a dus la creșterea prețurilor, inclusiv discuțiile cu națiunile producatoare precum Iran și Venezuela, a declarat luni un oficial al președinției franceze, informeaza…