Stiri pe aceeasi tema

- ”Putem confirma ca scrisoarea a fost primita si ca un raspuns va veni in timp util”, a declarat vineri, la solicitarea Agerpres, un purtator de cuvant al Comisiei Europene. Presa din Romania a scris ca sefa guvernului roman le-a trimis celor doi oficiali europeni o scrisoare in legatura cu…

- Berlinul considera 'constructiv' rezultatul intrevederii de la Washington dintre presedintele american, Donald Trump, si cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi o purtatoare de cuvant a cancelarului german Angela Merkel, relateaza AFP. 'Guvernul saluta acordul pentru o actiune…

- Berlinul considera "constructiv" rezultatul intrevederii de la Washington dintre presedintele american, Donald Trump, si cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi o purtatoare de cuvant a cancelarului german Angela Merkel, relateaza AFP. "Guvernul saluta acordul pentru…

- Aceasta este opinia presedintelui Coalitiei romanilor din SUA, Chris Terhes, care mai spune in postarea sa urmatoarele: „ Iohannis a mintit Comisia de la Venetia, careia i-a spus ca modificarea la Legea 304/2004 prin care procurorii ierarhici superiori pot infirma solutii si pe netemeinicie ar afecta…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? TRANZACTIILE TRANZITIEI FALS TRATAT DE EMBARGOLOGIE Este interesant de urmarit modul — adesea straniu — in care anumite concepte prolifereaza in domenii conexe si cum li se deformeaza sensul. Indelung vehiculata inainte, ideea de EMBARGOU…

- Cancelarul Angela Merkel a aparat independenta Germaniei in urma acuzatiilor presedintelui american Donald Trump potrivit carora Berlinul actioneaza sub influenta Rusiei, potrivit AP. Merkel a subliniat ca a crescut in fosta Germanie de est comunista. ”Eu am trait intr-o parte a Germaniei…

- Cancelarul Angela Merkel a aparat independenta Germaniei in urma acuzatiilor presedintelui american Donald Trump potrivit carora Berlinul actioneaza sub influenta Rusiei, relateaza The Associated Press. Merkel a subliniat ca a crescut in fosta Germanie de est comunista, titreaza News.ro. ”Eu am trait…

- Comisia pentru Agricultura din Camera Deputatilor a dezbatut proiectul de lege privind vanzarea terenurilor agricole si a modificat textul adoptat, in luna martie, de Senat. Noile reguli fac aproape imposibila cumpararea terenurilor agricole de catre cetatenii straini. Noua lege a vanzarii terenurilor…