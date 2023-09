Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda recentelor caștiguri obținute pe front, soldații ucraineni care lupta pe frontul de est spun ca au nevoie de mai multe arme occidentale pentru a-și accelera contraofensiva impotriva forțelor ruse, scrie miercuri, 20 septembrie, Reuters.Kievul spune ca in luptele recente a reușit sa recucereasca…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat ca Germania va furniza Ucrainei noi arme, intr-un nou pachet de asistența militara. Intr-un mesaj transmis luni seara, Zelenski a precizat ca noua asistenta din partea Berlinului va include sisteme de artilerie și aparare aeriana."Astazi avem…

- Guvernul german a renunțat la planul de a se angaja legal sa indeplineasca ținta anuala a NATO privind alocarea a 2% din Produsul Intern Brut (PIB) al țarii pentru cheltuieli militare, a declarat miercuri, 16 august, o sursa guvernamentala pentru Reuters.Clauza respectiva, prevazuta in proiectul de…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit Germaniei si cancelarului german Olaf Scholz pentru furnizarea a inca doua lansatoare pentru sisteme de aparare aeriana Patriot, relateaza dpa.

- Germania consolideaza apararea antiaeriana a Ucrainei cu inca doua baterii de rachete Patriot, conform listei oficiale a ajutorului militar pentru Kiev actualizata saptamanal de guvernul german, informeaza joi dpa, potrivit Agerpres.Sistemele Patriot construite de SUA sunt deosebit de valoroase pentru…

- Seulul isi creste in forta profilul in domeniul exporturilor de arme pe fondul invadarii Ucrainei de catre Rusia si in acest proces intra in competitie cu Berlinul, competitia fiind resimtita si la nivelul Europei de Est.

- Guvernul german a denunțat o ințelegere de a participa la construirea unui hub de reparare in Polonia a tancurilor pe care le-a trimis Ucrainei. Mai multe surse apropiate de dosar au declarat pentru Handelsblatt sub condiția anonimitații ca un anunț in acest sens urmeaza sa fie facut public in urmatoarele…