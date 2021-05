Berlinul şi Parisul salută propunerea SUA privind un impozit minim pe profitul multinaționalelor valabil la nivel global Cea mai recenta propunere a SUA privind un impozit minim de 15% pe profitul companiilor valabil la nivel global va contribui la ajungerea la un acord de referinta la nivel international în cursul verii, a declarat vineri ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz.



Trezoreria SUA s-a oferit joi sa accepte un impozit minim pe profitul companiilor valabil la nivel global de cel putin 15%, o rata semnificativ mai mica fata de propunerea de 21% sustinuta anterior de Germania si Franta, amintește Agerpres.



&"Acesta este un progres important. Avem nevoie de un acord. Acest lucru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

