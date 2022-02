Stiri pe aceeasi tema

- La Paris, autoritațile au iluminat Primaria, sediul primarului și al administrației locale, in aceleași culori pentru a-și arata și sprijinul.Berlinul a transmis un semnal clar pentru o Ucraina libera și suverana, a spus guvernul.Ne aratam solidaritatea cu poporul Ucrainei, cu mulți berlinezi cu radacini…

- Teheranul a chemat marti Moscova si Kievul sa dea dovada de "retinere" dupa decizia Moscovei de a recunoaste independenta republicilor secesioniste din estul Ucrainei si de "a desfasura acolo trupe rusesti", informeaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sosit deja la Moscova. Scholz, care se intalneste astazi la Moscova cu Vladimir Putin pentru a discuta despre criza legata de Ucraina, a refuzat sa faca un test rusesc de coronavirus inainte de intrarea la Kremlin.Legat de acest conflict, poziția sa este una delicata,…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. O analiza Reuters prezinta provocarile si dilemele legate de urmatorii pasi ai Aliantei Nord-Atlantice. Va veni NATO in…

- Occidentul privește cu teama spre estul Ucrainei, acolo unde Rusia a masat numeroase trupe militare la granița. Kievul este ingrijorat cu privire la o eventuala invazie militara a „vecinilor”. Securitatea mondiala este amenințata și de faptul ca trei mari puteri mondiale – Rusia, China și Iranul – organizeaza…

- Ministra de Externe a Germaniei, Annalena Baerbock, a apreciat ca situatia tensionata de la granita ruso-ucraineana poate fi rezolvata printr-o solutie pasnica si a declarat ca „diplomatia reprezinta singura solutie viabila”, in ciuda faptului ca liderii ucraineni au solicitat in repetate randuri ajutoare…

- Președintele Rusiei a transmis acest mesaj in alocuțiunea tradiționala de la final de an, care are loc la o zi dupa o convorbire telefonica cu omologul sau american, Joe Biden, in contextul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza AFP, potrivit Agerpres . ”Am aparat in mod ferm si constant interesele…

- Noul cancelar german Olaf Scholz a amenintat miercuri cu posibile „consecinte” pentru gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, în cazul invadarii teritoriului Ucrainei de trupele ruse, în timp ce Ministerul francez de Externe a transmis Moscovei…