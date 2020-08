Berlinul şi Kievul salută un armistiţiu-record în Ucraina Kievul si Berlinul au salutat luni respectarea vreme de aproape o luna de zile a unui armistitiu cu separatistii prorusi in estul Ucrainei, un record ce ar putea alimenta eforturile in vederea unei reglementari politice a conflictului, informeaza AFP.



Acest armistitiu a intrat in vigoare pe 27 iulie. De atunci, niciun soldat ucrainean nu a fost ranit sau ucis in lupte, a declarat luni presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.



"Armistitiul este respectat probabil pentru cea mai lunga perioada de dupa 2014", data izbucnirii conflictului armat, a subliniat seful diplomatiei…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

